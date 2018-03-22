Суд над підозрюваними у збитті малазійського боїнга рейсу Mh17 відбудеться в Гаазі. Так вирішили у Міністерстві юстиції та МЗС Нідерландів. Брати участь у судовому процесі зможуть усі родичі загиблих - незалежно від громадянства. На урядовому сайті Нідерландів зазначили - розглянуть причетність "усіх підозрюваних", про кого конкретно йдеться - не повідомляють.

Нагадаю, літак малайзійських авіаліній, що прямував маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, було збито російським комплексом "Бук" у липні 2014 над територією окупованого Донбасу. На борту було 298 людей, здебільшого - громадяни Нідерландів. Усі загинули.