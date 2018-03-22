Африка раскалывается на две части (видео) [ Редактировать ]
Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям. В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре, сообщает издание Daily Nation.
Связанная с процессом отделения восточной части Африки деформация земной коры привела к появлению геологического разлома - Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на 6 тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря.
Скорость, с которой две плиты (Африканская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.
По словам геолога Дэвида Адеде, хотя рифт долгое время оставался тектонически неактивным, в земной коре могут происходить небольшие движения, приводящие к появлению на поверхности зон с большим количеством трещин. При этом обильные дожди ухудшают ситуацию, способствуя появлению других неровностей. Так, 19 марта крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения.
В будущем ситуация лишь усугубится, предостерег ученый. В результате в регионе разразятся стихийные бедствия, угрожающие жизни людей.
Поэтому необходимо составить карту линий разломов, чтобы прогнозировать образование новых трещин и учитывать это при строительстве новых зданий и инженерных сооружений.
Напомним, археологи откопали древнейший алкоголь.
по теме
У Нігерії бізнесмен виготовляє одяг з вторсировини (відео)
Висока мода на брудних лагоських вулицях. У Нігерії бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею - шити дощовики та наплічники з викинутого пластику.
Сорок святых 2018: что категорически нельзя делать 22 марта
Ежегодно, 22 марта отмечается праздник сорока святых.
Переход на летнее время: как пережить момент адаптации
С 24 на 25 марта 03:00 украинцы переведут стрелки часов на час вперед.
В Киеве ограничат движение по двум мостам
Движение транспорта будет частично ограничено на двух мостах 22 марта.
Какая температура воздуха опасна для жизни человека
Человек - очень приспособляемое существо. Какой-нибудь африканский бедуин или эскимос переносят такие температуры, которые обычному человеку показались бы невозможными и быстро привели бы к серьезным проблемам со здоровьем.