Верховная Рада приняла законопроект №8151, отменяющий норму нового Уголовного процессуального кодекса, который блокировал работу следователей.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Автор проекта Елена Сотник сказала, что ее предложение исправит важный недостаток нового Уголовного процессуального кодекса, который действует с 16 марта, - это необходимость для следователей и прокуроров получать разрешения судов на следственные действия.

По ее словам, такая норма в УПК заблокировала правоохранительную работу.

Напомним, Регламентный комитет одобрил снятие неприкосновенности и арест Савченко.