Тим часом, голова британського МЗС, провів історичні паралелі і порівняв Путіна з Гітлером. Борис Джонсон заявив, що російський лідер використає цьогорічний Чемпіонат світу з футболу в Москві, як фюрер - Олімпійські ігри в Берліні в 36 році, як велике пропагандистське шоу.

Водночас, Джонсон наголосив, що буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь у змаганнях. А от високопосадовці та члени королівської родини заявили про намір бойкотувати чемпіонат в РФ через отруєння Сергія Скрипаля, яке у Британії розглядають як хіматаку проти мирного населення на своїй землі.