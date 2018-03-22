Голова МЗС Великобританії порівняв Путіна з Гітлером [ Редактировать ]
Тим часом, голова британського МЗС, провів історичні паралелі і порівняв Путіна з Гітлером. Борис Джонсон заявив, що російський лідер використає цьогорічний Чемпіонат світу з футболу в Москві, як фюрер - Олімпійські ігри в Берліні в 36 році, як велике пропагандистське шоу.
Водночас, Джонсон наголосив, що буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь у змаганнях. А от високопосадовці та члени королівської родини заявили про намір бойкотувати чемпіонат в РФ через отруєння Сергія Скрипаля, яке у Британії розглядають як хіматаку проти мирного населення на своїй землі.
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