Сміттярі-музиканти підкорюють Туреччину. Вуличні прибиральники з Анкари виконують власні композиції на сміттєвих контейнерах.

У бойз-бенді - восьмеро чоловіків. Відбивають такт палицями від мітел на різного розміру баках та інших підручних предметах. Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетицій.