У Туреччині з'явився незвичайний музикальний колектив [ Редактировать ]
Сміттярі-музиканти підкорюють Туреччину. Вуличні прибиральники з Анкари виконують власні композиції на сміттєвих контейнерах.
У бойз-бенді - восьмеро чоловіків. Відбивають такт палицями від мітел на різного розміру баках та інших підручних предметах. Починалося все як хобі, а рік тому гурт дав перший концерт і тепер не припиняє репетицій.
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