Разделение офиса на зоны: роль мебели [ Редактировать ]
Современное офисное пространство может быть разным, в зависимости от арендуемого компанией помещения, подхода к организации рабочего процесса и даже пожеланий руководства. Офис может быть, к примеру, коридорным, с чередой кабинетов и отделов, а может быть открытым, так называемым, опенспейс.
Как показывает практика, любой офис, каким бы он ни был в отношении планировки, разделен на несколько зон. Каждая зона играет свою роль – в зоне персонала работают рядовые сотрудники, в кабинетах руководства принимаются ответственные решения, в гостевой зоне встречают клиентов, а в лаунж-зоне отдыхают. При этом главную роль в интерьере любого помещения играет именно мебель. Рассмотрим несколько примеров.
Кабинет руководства
Мебель для руководителей – это не только удобное кресло и внушительных габаритов стол. Это еще и олицетворение имиджа компании с учетом сферы ее деятельности, уровня дохода и развития на данном этапе.
Несмотря на то, что мебель директоров и начальников ожидаемо отличается от мебели для рядовых сотрудников, это не обязательно дорогие итальянские кабинеты за баснословные суммы. Сейчас на рынке есть солидная и доступная мебель отечественного производства или недорогой импорт, который подойдет и руководству региональных офисов, и развивающимся компаниям. Особой популярностью в этом контексте пользуются комплекты – столы и кресла. Подробнее о них вы можете узнать на сайте amf.com.ua.
Мебель для персонала
В отличие от мебели для высших чинов, мебель рядового сотрудника, программиста, бухгалтера, работника call-центра – это не броский внешний вид, а практичность и функциональность с учетом располагаемой площади и количества людей, работающих в помещении.
Как правило, в приоритет ставится удобство и наличие всего необходимого для сотрудника с учетом его специализации – если это менеджер по продажам, то у него должно быть удобное кресло для ежедневной сидячей работы, если это бухгалтерия, то им нужны вместительные ящики и шкафы, если это группа программистов и веб-дизайнеров, не обойтись без компьютерных столов.
Мебель для персонала выбирается с учетом практичных качеств и простоты ухода, возможности использовать вместе с мебелью оргтехнику и прочее офисное оборудование. Однако это не значит, что она не может быть, как минимум, если не дизайнерской, то эстетично привлекательной.
Мебель для зоны отдыха
Оказывается, если у сотрудников появляется место для отдыха, во время пятиминутных или обеденных перерывов, их продуктивность возрастает. Хорошо, если в такой лаунж-зоне есть мягкий диван, несколько удобных кресел, столик с журналами и место, где можно перекусить.
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