В чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв на химическом заводе компании Synthos, сообщает iDNES.

По информации спасательных служб, шесть человек погибли, многие получили ранения. Количество пострадавших устанавливается.

Также пока неизвестна причина взрыва. Полиция перекрыла территорию возле предприятия. Прибыли вертолеты медицинской службы.

Отметим, что завод находится в 20 километрах к северу от Праги.

Напомним, в Мурманске взорвалась многоэтажка.