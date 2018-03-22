Так отреагировал на своей странице в facebook глава МХП Юрий Косюк на заявление Нафтогаза о повышении цены на газ для промышленных потребителей на 10% с первого апреля.

Он отметил, что вполне понимает эти вынужденные действия, ведь формирование цены на газ происходит с учетом внешней конъюнктуры и мировых трендов. По мнению бизнесмена, Украина и Нафтогаз имеют в своем распоряжении не так много инструментов, чтобы влиять на ценовую политику голубого топлива. Особенно учитывая то, что значительную его часть мы закупаем за рубежом.

На фото: Юрий Косюк

"Большой бизнес имеет еще более ограниченные возможности для влияния на цену энергоносителей. Однако у крупных производителей есть ресурс, использование которого может уменьшить себестоимость продукции. Это - альтернативная энергетика. Переработка отходов производства в биогаз, энергия солнца и ветра, сортировка и переработка мусора, в конце концов", - убежден Юрий Косюк.

Косюк также отметил, что главный принцип в этом процессе - это понимание и соблюдение простого факта бережливости. Ведь, по его мнению, даже несколько процентов экономии на энергоносителях, при действующей цене на топливо, дадут ощутимое снижение себестоимости готовой продукции, а значит - дадут украинской продукции фору на внешних рынках.

"И чем раньше крупный бизнес это поймет, тем более конкурентоспособной станет его продукция и более энергонезависимой Украина. Мы в МХП это поняли и потому давно взяли курс на энергетическую независимость. По крайней мере, в одном отдельно взятом холдинге", - подытожил Юрий Косюк.

Напомним, что Глава Правления МХП неоднократно подчеркивал, что энергонезависимость Украины зависит от энергонезависимости объединенных территориальных общин.