Киевлянин приковал своего квартиранта к батарее [ Редактировать ]
Киевлянин в своем доме приковал наручниками к батарее и удерживал своего квартиранта, которого заподозрил в краже ювелирных изделий.
Так, к полицейским обратилась женщина с сообщением, что ее супруга незаконно удерживают в квартире дома на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители установили, что супруг женщины, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и отнес их в ломбард.
Владелец квартиры наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не вернет долг.
Правоохранители задержали 59-летнего арендодателя и открыли уголовное производство.
Ранее в Луцке похитили людей из собственных домов.
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