Киевлянин в своем доме приковал наручниками к батарее и удерживал своего квартиранта, которого заподозрил в краже ювелирных изделий.

Так, к полицейским обратилась женщина с сообщением, что ее супруга незаконно удерживают в квартире дома на улице Дорогожицкой в ​​Шевченковском районе, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители установили, что супруг женщины, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и отнес их в ломбард.

Владелец квартиры наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не вернет долг.

Правоохранители задержали 59-летнего арендодателя и открыли уголовное производство.

Ранее в Луцке похитили людей из собственных домов.