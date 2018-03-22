Депутаты Рады большинством голосов поддержали введение "строительной амнистии" [ Редактировать ]
22 марта 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, устанавливающий новый срок "строительной амнистии" в Украине. За проект закона №3696 "О внесении изменения в пункт 9 раздела V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ" проголосовали 276 депутатов.
Об этом сообщает официальный веб-сайт Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), передают "Українські Новини".
"Строительная амнистия" распространяется на объекты незначительного класса последствий. В частности, на индивидуальные жилые, садовые и дачные дома, хозяйственные постройки и сооружения площадью до 300 кв. м, которые были построены с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года без соответствующих документов разрешительного характера. Кроме того, узаконить можно здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные по 12 марта 2011 года и относящиеся к незначительному классу последствий – СС1.
"Строительная амнистия" - это очень важный шаг навстречу людям, прежде всего, из сельской местности, которые по незнанию или по причине территориальной недоступности органов ГАСИ сразу не оформили разрешительные документы на строительство или на перестройку своего дома или других сооружений, а также для малого бизнеса - владельцев фермерских хозяйств. ГАСИ готова помочь этим людям в кратчайшие сроки оформить документы на их недвижимость", - подчеркнул председатель ГАСИ Алексей Кудрявцев.
Легализовать подобные объекты возможно при условии, что они соответствуют строительным нормам и целевому назначению земельных участков, на которых расположены.
Чтобы оформить документы необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля. В частности, в ГАСИ Украины, ее территориальные органы или новосозданные органы архстройконтроля на местах. Заявление будет рассмотрено бесплатно в течение 10 рабочих дней и по результатам технического обследования принято решение о введении объекта в эксплуатацию.
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