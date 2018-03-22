Теперь Дэдпул встретится с Кэйблом. Илл. teleprogramma.pro

Ролик был опубликован совсем недавно, однако уже успел собрать более 170 тысяч просмотров.

Новый трейлер "Дэдпула 2" с Райаном Рейнольдсом в главной роли опубликовала на своем YouTube-канале Компания 20th Century Fox.

Ролик появился на видеохостинге 22 марта, успев собрать к настоящему моменту свыше 170 тысяч просмотров.

В новом фильме главному герою предстоит защищать одного парня от посягательств Кейбла. Для этого он призовет помочь гендерно-нейтральных бойцов.

В фильме также снимаются Джош Бролин, Зази Битц, Брианна Хилдебранд и Морена Баккарин. Режиссером фильма выступил Дэвид Литч.

Выход картины на широкий экран ожидается 16 мая 2018 года.

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