Увага європейської спільноти сьогодні прикута до дводенного саміту ЄС, що стартував у Брюсселі. Адже саме ця зустріч може окреслити нові контури європейської політики на російському напрямі. І провідну роль у ній відіграє виступ британського прем'єра.

Очікують, що Тереза Мей сьогодні розкаже про докази причетності Москви до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і закличе інші країни ЄС до єдності в питанні протидії зухвалим ескападам кремля. Із Брюсселя тему продовжить Світлана Чернецька.

У ці хвилини європейські лідери зібралися за круглим столом, щоб обговорити найнагальніші питання, які назріли з часу останнього саміту. Одне з найголовніших - вихід Великої Британії із Європейського Союзу. Та його обговорюватимуть завтра, коли британського прем'єра відправлять додому. Тереза Мей буде присутньою лише на сьогоднішньому засіданні. І її заслухають під час спільної вечері. Прем'єр говоритиме про російську загрозу та закликатиме європейських колег - активно протидіяти Москві.

"Росія здійснила нахабну і нерозсудливу атаку проти Великої Британії, намагаючись убити двох людей на вулицях Солсбері. Очевидно, що російська загроза не зважає на кордони. Інцидент у Солсбері є одним з прикладів російської агресії проти Європи та її сусідів - від Західних Балкан до Близького Сходу", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр великої Британії.

У справі отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, Лондон ділиться розвідданими з ключовими союзниками. І переконує інші країни підтримати приклад Британії і вислати російських дипломатів. Таку можливість уже розглядають у Литві.

Також Мей вимагатиме від європейських колег прийняти резолюцію з категоричним засудженням Росії через отруєння Скрипаля. І преса це називає своєрідною перевіркою Європейського Союзу на єдність.