Оперативники СБУ викрили на Харківщині російську агентурну мережу [ Редактировать ]
Агентурну мережу російських спецслужб викрила СБУ на Харківщині.
Співробітники контррозвідки затримали трьох місцевих мешканців, один з яких є чинним капітаном Нацполіції. Оперативники встановили зв'язок агентів з Генштабом російської армії і під час обшуку знайшли речові докази, що це підтверджують.
Група передавала російським кураторам службову інформацію МВС України, а також - особисті дані учасників АТО. Затриманим оголосили підозру за статтею "державна зрада", яка передбачає від 10 до 15 років за ґратами.
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