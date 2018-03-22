Агентурну мережу російських спецслужб викрила СБУ на Харківщині.

Співробітники контррозвідки затримали трьох місцевих мешканців, один з яких є чинним капітаном Нацполіції. Оперативники встановили зв'язок агентів з Генштабом російської армії і під час обшуку знайшли речові докази, що це підтверджують.

Група передавала російським кураторам службову інформацію МВС України, а також - особисті дані учасників АТО. Затриманим оголосили підозру за статтею "державна зрада", яка передбачає від 10 до 15 років за ґратами.