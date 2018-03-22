На Запоріжжі перекрили канал постачання військового обладнання до Росії [ Редактировать ]
На Запоріжжі СБУ блокувала операцію російських спецслужб. Ті намагались вивезти з України товари військового призначення - для потреб збройних сил Росії.
Також представники російських військово-промислових компаній хотіли налагодити поставки обладнання з України - через підставні фірми, зареєстровані в Європі. А вже звідти, вироби одного з бердянських підприємств, мали надходити до країни-агресора.
Замовником оборудки були структури, що спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів. Зокрема тих, що зараз базуються в окупованому Криму. Під час обшуку, на підприємстві вилучили документацію та партію товару, що транзитом планували доставити в Росію.
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