У Чернівцях підраховують збитки, завдані масштабною пожежею - на найбільшому ринку міста.

Займання сталося цього понеділка - у секторі продажу килимів. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів і знищив більше півсотні контейнерів. Відновити торгові місця та хоча б частково відшкодувати збитки - підприємці прийшли просити сьогодні міських депутатів. Ще до початку сесії - вони зустрілися із можновладцями та мером. Міський голова запропонував людям узяти безвідсотковий кредит. Однак, ті - робити це відмовляються. Мовляв, і так сплачують чималі кошти у бюджет міста. Як варіант - просять виділити хоча б мінімальну суму безповоротної допомоги на реконструкцію контейнерів.

"Фактично, люди за мінусом податків отримають десь 3200 на метр квадратний площі. Конфлікт у тому, що міський голова не погоджується давати безповоротно. Говорить, що це незаконно. Він говорить - потрібно давати кредит безвідсотковий і нехай відновлюють свої місця. Люди не хочуть брати на себе цей тягар", - говорить Андрій Брязкало, депутат Чернівецької міської ради.

"В моєї знайомої контейнер повністю - під нуль - згорів. Розумієте, це жах! Люди ще не вичухалися від потопу, а зараз нова проблема у людей. Це можна в психічку попасти від цього всього", - обурена Галина Марчук, приватний підприємець.