Підприємці Чернівців вимагають відшкодування збитків від пожежі [ Редактировать ]
У Чернівцях підраховують збитки, завдані масштабною пожежею - на найбільшому ринку міста.
Займання сталося цього понеділка - у секторі продажу килимів. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів і знищив більше півсотні контейнерів. Відновити торгові місця та хоча б частково відшкодувати збитки - підприємці прийшли просити сьогодні міських депутатів. Ще до початку сесії - вони зустрілися із можновладцями та мером. Міський голова запропонував людям узяти безвідсотковий кредит. Однак, ті - робити це відмовляються. Мовляв, і так сплачують чималі кошти у бюджет міста. Як варіант - просять виділити хоча б мінімальну суму безповоротної допомоги на реконструкцію контейнерів.
"Фактично, люди за мінусом податків отримають десь 3200 на метр квадратний площі. Конфлікт у тому, що міський голова не погоджується давати безповоротно. Говорить, що це незаконно. Він говорить - потрібно давати кредит безвідсотковий і нехай відновлюють свої місця. Люди не хочуть брати на себе цей тягар", - говорить Андрій Брязкало, депутат Чернівецької міської ради.
"В моєї знайомої контейнер повністю - під нуль - згорів. Розумієте, це жах! Люди ще не вичухалися від потопу, а зараз нова проблема у людей. Це можна в психічку попасти від цього всього", - обурена Галина Марчук, приватний підприємець.
по теме
У Чернівцях серед уроків загорівся коледж
Пожежа виникла просто посеред занять - на верхньому поверсі корпусу. Налякані студенти вибігали на вулицю, прихопивши із собою лише одяг. Що стало причиною займання?
В центре Черновцов не могут потушить пылающий колледж (фото)
В Черновцах не могут потушить пожар в здании транспортного колледжа на улице имени 28 июня.эвакуированы несколько сотен человек.
В Чернівцях горів ринок (відео)
Понад п'ять годин гасили напередодні пожежу на одному з найбільших ринків України. Займання сталося на Калинівському базарі в Чернівцях - у секторі килимів. Близько тисячі квадратних метрів території вигоріло дощенту.
В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины
В Черновцах пылает крупнейший в стране Калиновский рынок в секторе продажи ковров.
Чиновники Ивано-Франковска "осваивают" бюджетные средства на псевдоремонтах детских площадок
Детская игровая площадка, которую с такой радостью, менее года назад открывали в Ивано-Франковске - разрушается на глазах. Кто заработал на этой реновации? И куда теперь отправиться детям?