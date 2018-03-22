Народные депутаты требуют от НАБУ разобраться - кто в правительстве лоббирует импорт российских удобрений в Украину.

Напомню, вчера Кабмин отложил расширение антидемпинговых пошлин против российских производителей карбамида и аммиачной селитры. Больше - в нашем материале.

В Верховной раде заявляют о намеренном затягивании чиновниками введения эмбарго на импорт российских удобрений. Еще на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в эту среду правительство расширит антидемпинговые пошлины - чтобы пресечь поступление в страну контрабандного карбомида и аммиачной селитры производства страны-агрессора. Однако решение вновь отложили.

"Кабмін повинен був виконати свої рішення, тобто вчора мала бути поставлена остаточна крапка. Нажаль, це не відбулося, нажаль, знову це відтерміновується. Натомість "Еврохим" експортує свою продукцію, більше того, за даними військової прокуратури "Еврохим" фінансує сепаратизм та тероризм. Є чітка інформація, що зокрема власник "Еврохиму" фінансував озброєння снайперськими комплексами терористів, від рук яких гинуть наші солдати. То тоді давайте, хай вони вирішують, кого вони підтримують. Ми боремося за українського виробника. Ми в першу чергу відстоюємо інтереси українського виробника. А хто подумає про тих 30 тисяч сімей, які зараз задіяні у цьому виробництві?", - возмущен Андрей Антонищак, народный депутат Украины, "Блок Петра Порошенко".

Только за прошлые годы Украина закупила российских удобрений более чем на 550 миллионов долларов. Сейчас они занимают уже половину нашего рынка. При том, что карбомид и аммиачную селитру из страны-агрессора завозят контрабандой - минуя торговые пошлины. В Верховной раде уверены - за этим стоят конкретные чиновники. Депутат Олег Петренко уже потребовал от НАБУ проверить - кто наживается на торговле с агрессором и затягивает введение эмбарго.

"Там тексту на 8 сторінок дрібним шрифтом, якраз про факти лобіювання з чиновниками міністерства економіки, такими, як Мікольська, лобіювання інтересів російського виробника", - заявил Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.

Расширить пошлины против российских производителей удобрений премьер-министр потребовал от Минэкономразвития, однако первый вице-премьер Степан Кубив заявил что сделать это пока что нельзя - якобы из-за того, что страна-агрессор может подать на нас в суд.

"Ми звертаємся до уряду, а далі ми слухаємо чергові "відмазки" про те, що оскаржиться рішення - це не відповідає чинним нормам. А хіба окупація України відповідає чинним нормам ? А хіба окупація Донбасу і частини Луганську - відповідає законним інтересам? Тобто виходить дурна ситуація, що ми законослухняні там де треба ломонути шашку і сказати: ні 100% на все, що ввозиться з Росії, незалежно від того, хімія - це міндобрива, чи інший товар, але на превеликий жаль - змушені стикатися з хабарництвом, з багатьма іншими обставинами, які ззовні і не видно", - говорит Сергей Рудык, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Если чиновники и дальше будут лоббировать интересы спонсоров боевиков, депутаты обещают сами пресечь завоз контрабанды в страну.

"Я впевнений, що просто іншого виходу не буде. По-перше - це десятки тисяч людей, десятки тисяч працівників, які також не будуть просто спостерігати за тим, як знищуються їх робочі місця, знищуються їх підприємства. Ми, як політична сила, як національний корпус, безперечно не будемо теж в стороні стояти, коли таке в країні відбувається", - заявил Олег Петренко, народный депутат, внефракционный.

Очередное заседание правительственной комиссии по вопросу импорта российских удобрений должно состояться в следующий понедельник. Если решение вновь отложат - депутаты обещают радикальные меры.