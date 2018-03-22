В парламенте Нидерландов посетитель пытался совершить самоубийство [ Редактировать ]
Попытка самоубийства в парламенте Нидерландов.
По информации местных СМИ, с собой пытался покончить посетитель. Мужчина явно нервничал - ходил из угла в угол по общественной галерее парламента. После чего привязал веревку к перилам и попытался повеситься. Ему воспрепятствовали депутаты, они осторожно вынули его из петли. Мужчину госпитализировали.
Пострадавший был активистом, выступавшим против криминализации легких наркотиков.
по теме
Депутатов травили слезоточивым газом в парламенте Косово (видео)
С помощью слезоточивого газа оппозиция хотела помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией.
В Москве людей забросали коктейлями Молотова прямо возле парламента (видео)
В Москве у здания Совета Федерации мужчина бросал бутылки с горючей смесью на проезжую часть и под ноги прохожим.
Самоубийство Владислава Волошина: почему застрелился директор аэропорта?
Очередной скандал вокруг Николаевского губернатора. Сотрудники аэропорта и местные журналисты - подозревают, что Алексей Савченко причастен к гибели руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.
В Тернополе мужчина отстрелил себе голову из ружья (фото)
Житель Тернополя на собственном дворе выстрелил из обреза охотничьего ружья себе в голову. Покончить с жизнью мужчину подтолкнула смерть близкого человека.
Посреди улицы "взорвался" асфальт, есть жертвы (видео)
В Амстердаме "взорвался" асфальт, из-под которого вырвался огненный "столб".