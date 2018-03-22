Попытка самоубийства в парламенте Нидерландов.

По информации местных СМИ, с собой пытался покончить посетитель. Мужчина явно нервничал - ходил из угла в угол по общественной галерее парламента. После чего привязал веревку к перилам и попытался повеситься. Ему воспрепятствовали депутаты, они осторожно вынули его из петли. Мужчину госпитализировали.

Пострадавший был активистом, выступавшим против криминализации легких наркотиков.