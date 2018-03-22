Неплатників аліментів чекає 140 годин суспільно корисних робіт

Батьків, які заборгували аліменти більш як за три місяці - чекають неприємності. Арешт майна, вилучення посвідчення водія, позбавлення ліцензії на зброю та заборона виїзду за кордон. І це ще не повний перелік того, що світить несумлінним татусям.