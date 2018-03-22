В Украине легализовали "самострои" [ Редактировать ]
Верховная Рада легализовала "самострои". Узаконить теперь можно жилые дома общей площадью до 300 квадратных метров и хозяйственные помещения, построенные с августа 1992 по апрель 2015 года. А также сельскохозяйственные постройки, возведенные до марта 2011 года. На многоэтажки право на легализацию не распространяется.
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