Трамп прокомментировал скандальное поздравление российского президента [ Редактировать ]
Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо, - считает Дональд Трамп. Он уверен, что это поможет решить ряд вопросов, в частности - и украинский.
Президент США прокомментировал в "Твиттере" критику в свой адрес из-за поздравления Владимира Путина с победой на выборах. Скандал разгорелся во вторник. Трампа тогда не критиковал разве что ленивый. А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и вовсе предположил - что у русских, возможно, есть какой-то компромат на американского президента.
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