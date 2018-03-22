Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо, - считает Дональд Трамп. Он уверен, что это поможет решить ряд вопросов, в частности - и украинский.

Президент США прокомментировал в "Твиттере" критику в свой адрес из-за поздравления Владимира Путина с победой на выборах. Скандал разгорелся во вторник. Трампа тогда не критиковал разве что ленивый. А экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и вовсе предположил - что у русских, возможно, есть какой-то компромат на американского президента.