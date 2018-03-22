"Стена Трампа" все-таки будет. Американский конгресс согласился выделить деньги на ее строительство на границе с Мексикой. Сколько потратят? И почему дадут меньше, чем просит президент? Дмитрий Анопченко занялся подсчетами.

Этот проект изначально казался фантастичным и нереальным. Будучи бизнесменом, Трамп конечно строил деловые центры и отели, но соорудить стену высотой до 12 метров вдоль границы, протяженность которой 3 тысячи километров - совсем другой масштаб. Многие считали все это предвыборным трюком, но сейчас Конгресс решил - пора начинать, в бюджете выделят первые полтора миллиарда.

Это конечно капля в море - весь проект должен в 25 миллиардов долларов обойтись. Но старт дан - и в 2018 построят первые 100 километров "стены Трампа" - в Южном Техасе, на границе с Мексикой.

Как она будет выглядеть - до сих пор не понятно. Пока что - 6 различных фрагментов соорудили.

Чтобы президент, который всегда лично утверждал внешний вид своих проектов, и в этот раз сам выбрал дизайн. Трамп на днях осмотрел все, финальный вариант так и не выбрал, зато - подарил прессе множество громких заявлений. Мол, "мигранты - это змея, которую США у себя на груди пригрели", "без его проекта в штатах бедлам будет", и - "если не будет этой стены, то вскоре и самой страны не станет".

Что интересно - Трамп до сих пор не отказался о планов взыскать стоимость строительства - с самой Мексики. И хоть там однозначно сказали - платить не будут - Белый дом обсуждает возможность или дополнительные пошлины ввести или визы для мексиканцев сделать еще дороже - и за счет этого "отбить" затраты.

С другой стороны стены - в Мексике - злятся и досадуют. Говорят, каждый день эту границу пересекают порядка миллиона раз! Мол, и семьи живут по обе стороны, постоянно навещая друг друга, и по делам бизнеса или за покупками люди постоянно переезжают - смотря где продукты или бензин дешевле. Местная церковь даже официально объявила... предателями родины тех, кто примет участие в строительстве стены. Но желающих включиться в "стройку века" и без мексиканцев будет достаточно.

В пограничной и таможенной службе США нам сообщили, что получили заявки от 640 компаний со всего мира. Все хотят и часть многомиллиардного бюджета получить и лично Трампу угодить - ведь строительство он пообещал курировать лично.