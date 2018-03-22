Конец света остановит обычная соль - ученые [ Редактировать ]
Ученые предлагают множество способов борьбы с глобальным потеплением, которое способно уничтожить человечество.
Некоторые из них предлагают распыление аэрозоля в стратосфере. Предполагается, что здесь частицы смогут оставаться в воздухе достаточно долго, не нанесут большого вреда биосфере и будут экранировать лишний солнечный свет.
Для этого подойдет обыкновенная поваренная соль, рассказал ученый из калифорнийского Института планетарных исследований Роберт Нельсон на проходящей в Техасе конференции 2018 Lunar and Planetary Science, передает Naked Science.
Она же может пригодиться и для охлаждения Земли: ее отражающая способность велика, при этом взвешенные в воздухе мелкие частицы не будут препятствовать естественной потере энергии планеты через инфракрасное излучение.
Ранее СМИ сообщали, что к Земле мчится планета-убийца.
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