Ученые предлагают множество способов борьбы с глобальным потеплением, которое способно уничтожить человечество.

Некоторые из них предлагают распыление аэрозоля в стратосфере. Предполагается, что здесь частицы смогут оставаться в воздухе достаточно долго, не нанесут большого вреда биосфере и будут экранировать лишний солнечный свет.

Для этого подойдет обыкновенная поваренная соль, рассказал ученый из калифорнийского Института планетарных исследований Роберт Нельсон на проходящей в Техасе конференции 2018 Lunar and Planetary Science, передает Naked Science.

Она же может пригодиться и для охлаждения Земли: ее отражающая способность велика, при этом взвешенные в воздухе мелкие частицы не будут препятствовать естественной потере энергии планеты через инфракрасное излучение.

Ранее СМИ сообщали, что к Земле мчится планета-убийца.