Війна на Донбасі: другу добу триває перемир'я [ Редактировать ]
На сході країни уже другу добу поспіль зберігається тиша.
На лінії розмежування зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Українські захисники утримують позиції та пильно спостерігають за діями противника - повідомили у штабі АТО.
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