Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму - МЗС

Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму. Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті посольства Японії в Україні.

У заяві, зокрема, зазначено - Токіо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не визнає спроби змінити статус-кво силовими методами.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбулися 18 березня - в четверту річницю анексії Криму. Дільниці працювали зокрема й на окупованому півострові.