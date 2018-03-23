Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму - МЗС [ Редактировать ]
Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму. Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті посольства Японії в Україні.
У заяві, зокрема, зазначено - Токіо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не визнає спроби змінити статус-кво силовими методами.
Нагадаємо, вибори президента РФ відбулися 18 березня - в четверту річницю анексії Криму. Дільниці працювали зокрема й на окупованому півострові.
по теме
Япония высказалась по поводу "выборов" в Крыму
Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове.
Трамп прокомментировал скандальное поздравление российского президента
Скандал разгорелся во вторник. Трампа тогда не критиковал разве что ленивый.
В России могут освободить украинских политзаключенных
Олега Сенцова и Александра Кольченко могут помиловать. В Кремле прокомментировали передачу Ксенией Собчак списка из 16 политзаключенных, в числе которых - двое украинцев, незаконно осужденных в РФ.
Румунія вважає вибори в Криму незаконними
Румунія не визнає виборів російського президента у Криму. Про це повідомили у прес-службі румунського посольства в Україні. Бухарест вважає незаконною анексію півострова.
Україна ініціює дебати у ПАРЄ
Україна ініціює дебати в Парламентській Асамблеї Ради Європи про невизнання російських виборів у Криму.