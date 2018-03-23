У суді обиратимуть запобіжний захід Надії Савченко [ Редактировать ]
За годину розпочнеться судове засідання у справі Надії Савченко. У Шевченківському райсуді Києва народній депутатці обиратимуть запобіжний захід. Слідство вимагає для неї - тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на арешт Савченко.
Їй інкримінують зазіхання на життя державних діячів, сприяння терористичній організації та спробу захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави.
Нагадаємо, напередодні Савченко затримали у приміщенні парламенту. Перед тим депутати проголосували за зняття з неї депутатської недоторканності.
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Слідство вимагає для Надії Савченко запобіжний захід - тримання під вартою. Верховна Рада дає дозвіл на її арешт.
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