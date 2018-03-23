За годину розпочнеться судове засідання у справі Надії Савченко. У Шевченківському райсуді Києва народній депутатці обиратимуть запобіжний захід. Слідство вимагає для неї - тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на арешт Савченко.

Їй інкримінують зазіхання на життя державних діячів, сприяння терористичній організації та спробу захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави.

Нагадаємо, напередодні Савченко затримали у приміщенні парламенту. Перед тим депутати проголосували за зняття з неї депутатської недоторканності.