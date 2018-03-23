Європейські лідери висловили солідарність із Великобританією у справі Скрипаля [ Редактировать ]
Європейські лідери висловили солідарність із Великою Британією у справі Скрипаля. Про це йдеться у проекті заяви учасників саміту ЄС у Брюсселі.
Там Тереза Мей вкотре заявила - отруєння російського екс-шпигуна - справа рук Кремля та безпосереднє зазіхання на безпеку Сполученого Королівства. Для детальнішого розгляду цієї справи - лідери європейських країн - домовилися відкликати посла ЄС Маркуса Едерера з Москви.
Нагадаємо, Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" на початку березня. За даними британських слідчих - використану отруту виготовляли виключно на території СРСР.
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