Європейські лідери висловили солідарність із Великою Британією у справі Скрипаля. Про це йдеться у проекті заяви учасників саміту ЄС у Брюсселі.

Там Тереза Мей вкотре заявила - отруєння російського екс-шпигуна - справа рук Кремля та безпосереднє зазіхання на безпеку Сполученого Королівства. Для детальнішого розгляду цієї справи - лідери європейських країн - домовилися відкликати посла ЄС Маркуса Едерера з Москви.

Нагадаємо, Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" на початку березня. За даними британських слідчих - використану отруту виготовляли виключно на території СРСР.