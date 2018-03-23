У Кременчуці 16-річний Валентин бореться з раком [ Редактировать ]
У Кременчуці родина 16-річного хлопця Валентина Чурсіна просить небайдужих допомогти синові подолати рак. Діагноз - саркома Юїнга - встановили рік тому, за цей час підліток переніс операцію та численні курси хіміотерапії, але безрезультатно. Надію на одужання дали корейські медики. Однак лікування дороговартісне: треба зібрати 21 тисячу доларів.
Валентину - шістнадцять. Рік тому у нього раптово почала боліти спина. Спочатку місцеві лікарі встановили діагноз - остеохондроз. Однак вже за чотири місяці - в Києві батьків приголомшили - у Валентина рак правої лопатки. Далі - шість блоків хіміотерапії, операція, високодозна хіміотерапія. Однак це - не допомогло подолати хворобу.
"Когда ходит здоровый ребенок, а потом раз - щелчок, жизнь переворачивается , просто переворачивается и ты не понимаешь почему. Вот он вчера ходил, а завтра сделали биопсию, все это выросло - и ты не понимаешь как так. Врачи диагностировали нам, что более помочь они нам ничем не смогут , отправили нас домой на палиативное лечение", - розповідає Наталя Кузуб, мама Валентина.
Попри це, шанс на одужання дають у корейській клініці в Сеулі. Валентина чекають там вже більше тижня. Однак через брак коштів родина поїхати туди не може. Вартість курсу - 21 тисяча доларів.
"Они готовы бороться, готовы, они не верят: что палиативное лечение и все, то-есть корейские доктора считают, что стоит попробовать сменить протокол лечения. Приглашение было на 12 число, мы заново созванивались с клиникой, с представителями клиники. Кураторы сказали: ничего страшного, мы будем клинику держать в режиме, недели две они смогут подождать, главное собрать вот эту сумму", - розповідає Наталя Кузуб, мама Валентина.
Ще рік тому Валентин - непосидючий та відкритий, професійно займався футболом та мріяв про спортивну кар'єру. За рік хвороба у хлопця відібрала багато сил, однак - не жагу до життя та подальшої боротьби.
"Сил особо нет, ножки болят, спина болит , в основном сижу, телевизор смотрю. Хочется верить в лучшее, хочу выздороветь, вернуться к прежней жизни", - говорить Валентин Чурсін.
Якщо ви хочете допомогти Валентинові, на екрані - реквізити банківської картки для переказу грошей. Ви можете знайти їх також на сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк
5168 7555 3204 4191
Наталія Кузуб, мама Валентина Чурсіна - тел. 067 771 28 93
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