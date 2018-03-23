Отравление Скрипаля: еще пять стран собираются выслать российских дипломатов [ Редактировать ]
В связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля вслед за Британией выслать российских дипломатов могут Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, передает The Guardian со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Лидеры стран ЕС согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти.
"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипаля несет Россия, нет", - отметил источник и подчеркнул, что лидеры этих стран договорились отреагировать на действия России.
Также сообщается, что высылку российских дипломатов допускают президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кроме того, переда саммитом в Брюсселе премьер Греции Алексис Ципрас выразил солидарность с Британией, но призвал объективно расследовать отравление Скрипаля.
Напомним, Евросоюз отзывает своего посла из России.
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