В США вечером 22 марта при въезде на авиабазу ВВС США "Тревис" (Калифорния) взорвался автомобиль, загруженный баллонами с пропаном. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает CBS.

Военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся на самолеты. Обошлось без пострадавших.

По словам источника в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.

Личность мужчины установлена, однако эти данные пока не раскрывают. Полиция рассматривает версию теракта.

Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты из ВВС, ФБР и правоохранительных органов.

Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.

Напомним, в Чехии произошел взрыв на химзаводе.