Террорист-смертник взорвал авто с пропаном на авиабазе США [ Редактировать ]
В США вечером 22 марта при въезде на авиабазу ВВС США "Тревис" (Калифорния) взорвался автомобиль, загруженный баллонами с пропаном. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает CBS.
Военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся на самолеты. Обошлось без пострадавших.
По словам источника в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.
Личность мужчины установлена, однако эти данные пока не раскрывают. Полиция рассматривает версию теракта.
Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты из ВВС, ФБР и правоохранительных органов.
Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.
Напомним, в Чехии произошел взрыв на химзаводе.
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