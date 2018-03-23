Журналисты сообщили тревожные вести о здоровье звезды сериала "Сваты" Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а сейчас выяснилось, что ему сделали экстренную операцию. Об этом сообщает "УНИАН со ссылкой на "Пятый канал".

Сейчас жизни популярного комедийного актера ничего не угрожает, впереди его ждет длительный курс восстановления.

О том, что Федора Добронравова госпитализовали стало известно 18 марта. Но плохо ему стало еще накануне. Актер почувствовал, что у него стала ухудшаться речь, и появились признаки онемения. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали его в одну из подмосковных больниц.

После ночи под наблюдением медиков, Добронравова отпустили, и актер уехал в Москву. Но симптомы снова повторились, и потребовалась срочная госпитализация уже в столичную больницу.