В Украине запретили популярный препарат [ Редактировать ]
Минздрав запретил контраст гадолиний, который использовали при МРТ.
"Запретить применение на территории Украины… гадолиний содержащих контрастных средств путем прекращения действия их регистрационных удостоверений", - сказано в приказе Минздрава.
Исключением для использования гадолиния остаются случаи, когда диагностическая информация является важной, и проведение МРТ- диагностики без контрастного усиления является неинформативным.
У препарата есть возможные побочные явления и предостережения:
- металлический привкус во рту, головные боли, тошнота и кожные реакции;
- аллергические реакции.
- во время лактации контрастное вещество для МРТ можно использовать только в случае острой необходимости. Если применения избежать нельзя, кормление ребенка нужно прекратить минимум на сутки;
- необходимо осторожно использовать контрастное вещество для МРТ у пациентов с нарушением функции почек, рекомендуется проводить МРТ-обследование с применением гадолиний содержащего контрастного вещества только после тщательного анализа соотношения предполагаемой пользы и возможного риска и побочных эффектов. Необходимо рассмотреть вариант применения альтернативной визуализации.
Напомним, в Украине из-за смерти запретили популярный препарат.
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