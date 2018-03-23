Минздрав запретил контраст гадолиний, который использовали при МРТ.

"Запретить применение на территории Украины… гадолиний содержащих контрастных средств путем прекращения действия их регистрационных удостоверений", - сказано в приказе Минздрава.

Исключением для использования гадолиния остаются случаи, когда диагностическая информация является важной, и проведение МРТ- диагностики без контрастного усиления является неинформативным.

У препарата есть возможные побочные явления и предостережения:

металлический привкус во рту, головные боли, тошнота и кожные реакции;

аллергические реакции.

во время лактации контрастное вещество для МРТ можно использовать только в случае острой необходимости. Если применения избежать нельзя, кормление ребенка нужно прекратить минимум на сутки;

необходимо осторожно использовать контрастное вещество для МРТ у пациентов с нарушением функции почек, рекомендуется проводить МРТ-обследование с применением гадолиний содержащего контрастного вещества только после тщательного анализа соотношения предполагаемой пользы и возможного риска и побочных эффектов. Необходимо рассмотреть вариант применения альтернативной визуализации.

Напомним, в Украине из-за смерти запретили популярный препарат.