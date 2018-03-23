Немногие знают, но в доме часто есть вещи-вампиры, вытягивающие у владельцев жизненную энергию. Многие из них вызывают приятные воспоминания или просто дороги, как память, поэтому избавиться от них часто проблематично. Но это надо сделать ради собственного счастья, сообщает "Знай.ua".

Некоторые вещи в нашем доме являются талисманами. Они привлекают удачу и могут создать вокруг гармоничную атмосферу. Однако, некоторые предметы имеют обратный эффект. Они обладают отрицательной энергетикой, которая разрушает энергополе вашего дома. В первую очередь, они лишают сил и энергии, из-за чего можно почувствовать слабость и снижение производительности.

Посуда

Даже самые маленькие сколы и трещины разрушают энергетику дома. Поэтому употреблять пищу с битых тарелок или пить из треснувших стаканов запрещено. Испорченная посуда способна нарушить энергетику пищи или вовсе сделать ее отрицательной. Это касается не только той посуды, которую вы используете каждый день, но и старинных сервизов, используемых в качестве украшения дома. Чем старше вещь, тем более негативное ее энергетическое воздействие, это влияние может сказаться и на человеке. Также не рекомендуется долго хранить в своем доме грязную посуду: горы немытых тарелок в раковине лишают жизненных сил.

Рога и головы мертвых животных

Если раньше охота была способом выживания, то сейчас это занятие считается хобби. Часто рога и головы украшают стены гостиных охотников. Однако, мало кто знает о пагубном влиянии таких украшений. Они имеют "мертвую" энергетику и способны не просто разрушить биополе вашего дома, но и лишить вас энергии, вместо нее притянув массу неудач. Чтобы избежать этого, никогда не украшайте свой дом такими предметами, а чтобы улучшить энергетику своего жилья, лучше завести себе четвероногого друга заботиться о нем.

Ножи

Ножи есть в каждом доме, но даже они относятся к числу вещей-вампиров. Ножи способны притягивать в дом проблемы и неудачи. Народная примета гласит, что, оставив нож на обеденном столе, вы рискуете привлечь в свое жилье нечистую силу. Чтобы избежать негативной энергии ножей, не забывайте убирать их с видного места в шкаф или кухонный ящик. Если же ручка ножа вдруг сломалась, немедленно закопайте его подальше от своего дома. Таким образом вы отведете неприятности от себя и своих близких.

Гипсовые фигурки и статуэтки

В каждом доме есть хотя бы одна такая статуэтка, но является ли такое украшение безопасным? Считается, что хуже всего на энергетику человека влияют гипсовые фигурки животных. Несмотря на их небольшие размеры, они способны разрушить энергетический фон вашего дома и лишить домочадцев сил и даже уверенности в себе. Также они отвлекают, не давая сосредоточиться на важном. Если вы получили в подарок гипсовую статуэтку, то заверните ее в белую ткань и уберите в шкаф. Если же она очень нравится вам как предмет декора, постарайтесь расположить фигурки в зоне отдыха в гостиной, но не в спальне и не рядом с рабочим местом.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали, какие иконы должны быть в доме.