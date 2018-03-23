Прозорі рюкзаки тепер доведеться носити учням школи в американському місті Паркленд, де минулого місяця сталася стрілянина. Тоді загинуло 17 людей.

В адміністрації навчального закладу заявили - готові забезпечити своїх учнів наплічниками. Крім того, у дітей мають бути іменні значки, доки вони перебувають на території школи.