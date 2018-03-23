У Латвії школярі вчитимуться винятково латиською мовою. Відповідне рішення ухвалив Сейм.

Перехід буде поступовим і завершиться за 3 роки. Згідно із новими поправками, представникам нацменшин - у початковій школі латиською мовою викладатимуть щонайменше половину предметів, а у старших класах - не менше 80 відсотків.

За словами голови комітету з питань освіти, культури та науки Олдіса Адамовича - літературу, культуру та рідну мову нацменшин - викладатимуть факультативно.