Американські науковці досліджуватимуть морські глибини за допомогою риби-робота [ Редактировать ]
Рибу-робота на ім'я Софі - сконструювали американські науковці для дослідження морських глибин.
Півметрове механічне створіння зовні дуже схоже на звичайну рибу, завдяки рухливості штучних м'язів. Ніс Софі оснащений електронними датчиками і камерами. Вона може маневрувати серед густих коралів, і працювати як навігатор. Розробку уже успішно протестували поблизу островів Фіджі.
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