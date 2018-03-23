В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения в Харьковской и Сумской областях наблюдается накопление грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Об этом в сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, по состоянию на 23 марта количество грузовиков у Гоптовки достигло около 60, у Катериновки - 45 автомобилей.

По данным ведомства, грузовики накапливаются из-за "медленной работы служб" в российских пунктах пропуска.

Напомним, Россия перестала пропускать украинские фуры.