На границе России и Украины очередь из грузовиков [ Редактировать ]
В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения в Харьковской и Сумской областях наблюдается накопление грузовых транспортных средств на выезд из Украины. Об этом в сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, по состоянию на 23 марта количество грузовиков у Гоптовки достигло около 60, у Катериновки - 45 автомобилей.
По данным ведомства, грузовики накапливаются из-за "медленной работы служб" в российских пунктах пропуска.
Напомним, Россия перестала пропускать украинские фуры.
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