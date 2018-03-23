Наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года

Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation, сообщает пресс-служба МОН.

Документ предусматривает, что The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами все первые классы (около 17 000 школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года. Также компания поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении.

"Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться", - отметил вице-президент The LEGO Foundation, председатель программы "Сообщества обучения через игру" Каспер Оттоссон Канструп во время подписание Меморандума.

Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года. Так, первые классы получат наборы "Шесть кирпичиков" для каждого ученика и по набору "LEGO Play Box" на каждый такой класс.

Напомним, во время ВНО 2018 знания проверят 300 тысяч украинцев.