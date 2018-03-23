В Волынской области новый губернатор (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Савченко новым председателем Волынской областной госадминистрации. Об этом стало известно во время встречи главы государства с активом области в Луцке.
Порошенко отметил, что сейчас в Волынской области планируется создание курорта государственного значения Шацк, завершение реконструкции дороги Устилуг-Луцк-Ровно.
Также в списке задач обустройство международного пункта пропуска Адамчуки-Збереже, внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.
"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", – сказал глава государства.
Ранее Петр Порошенко назвал дату вступления Украины в НАТО.
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