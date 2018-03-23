Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Савченко новым председателем Волынской областной госадминистрации. Об этом стало известно во время встречи главы государства с активом области в Луцке.

Порошенко отметил, что сейчас в Волынской области планируется создание курорта государственного значения Шацк, завершение реконструкции дороги Устилуг-Луцк-Ровно.

Также в списке задач обустройство международного пункта пропуска Адамчуки-Збереже, внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.

"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", – сказал глава государства.

Ранее Петр Порошенко назвал дату вступления Украины в НАТО.