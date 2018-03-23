Про це заявив командувач американськими військовими силами в Афганістані

А от коштом російського бюджету кремль знову озброює бойовиків "Талібану". Про це в інтерв'ю ВВС зокрема заявив командувач американськими військовими силами в Афганістані генерал Джон Ніколсон. За його словами, росіяни переправляють зброю контрабандою через кордон Таджикистану.

Йдеться про середні та важкі кулемети, стрілецьку зброю та прилади нічного бачення. У якій кількості надходить російське озброєння, командувач не уточнив. У минулому Росія заперечувала подібні заяви США, посилаючись на відсутність доказів.