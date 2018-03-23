Кремль звинуватили у фінансуванні Талібану [ Редактировать ]
А от коштом російського бюджету кремль знову озброює бойовиків "Талібану". Про це в інтерв'ю ВВС зокрема заявив командувач американськими військовими силами в Афганістані генерал Джон Ніколсон. За його словами, росіяни переправляють зброю контрабандою через кордон Таджикистану.
Йдеться про середні та важкі кулемети, стрілецьку зброю та прилади нічного бачення. У якій кількості надходить російське озброєння, командувач не уточнив. У минулому Росія заперечувала подібні заяви США, посилаючись на відсутність доказів.
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