Руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что украинцам необходимо отказаться от массовых флюорографических обследований.

По ее словам, флюорография уже устарела и потеряла свою эффективность. Она утверждает, что такой метод диагностики может определить только уже развитые формы заболевания.

"На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, так что даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Кроме того, флюорографические обследования нередко обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения, - написала она в "Фейсбук".

Вместо этого обследования Супрун хочет предложить анкетировать.

"В цивилизованных странах на осмотре у семейного врача пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач будет считать нужным - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Его результаты покажут, есть ли в организме возбудитель болезни уже за два часа, и пациент сможет начать лечение", - пояснила Супрун.

Как сообщалось 1 марта, в роддоме в Сумской области умер младенец через несколько часов после того, как ему вкололи вакцину против туберкулеза.