Четырехлетний ребенок случайно выстрелил в младенца [ Редактировать ]
В четверг, 22 марта, в США четырехлетний мальчик случайно выстрелил в семимесячного младенца. Как передает The Independent, пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали, однако о его состоянии не сообщается.
Инцидент произошел в городе Темпл (штат Техас). По словам очевидцев, полицейский выносил из дома в машину скорой помощи ребенка, который выглядел безжизненным и был в крови.
По информации полиции, во время произошедшего дома находился один из взрослых. Стражей порядка на место вызвала женщина. Откуда мальчик взял оружие, не сообщается.
Напомним, что учитель выстрелил в ребенка посреди урока.
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