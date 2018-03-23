В четверг, 22 марта, в США четырехлетний мальчик случайно выстрелил в семимесячного младенца. Как передает The Independent, пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали, однако о его состоянии не сообщается.

Инцидент произошел в городе Темпл (штат Техас). По словам очевидцев, полицейский выносил из дома в машину скорой помощи ребенка, который выглядел безжизненным и был в крови.

По информации полиции, во время произошедшего дома находился один из взрослых. Стражей порядка на место вызвала женщина. Откуда мальчик взял оружие, не сообщается.

Напомним, что учитель выстрелил в ребенка посреди урока.