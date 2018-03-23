Попри холоди, зміну сезонів не спинити. Вже цього вікенду Україна перейде на літній час. Рівно о третій годині, у ніч із суботи на неділю 25 березня, годинники слід перевести на годину вперед. Скасувати переходи в Україні намагалися двічі, але, зрештою, цю ідею облишили.

Завдяки зміні часу, вдається доцільніше використовувати світловий день, а відтак - заощаджувати електрику. Лікарі вважають, що в перехідний період варто приділити увагу здоров'ю: не перевантажуватися фізично та емоційно, а ще привчати себе заздалегідь, лягаючи спати на 15-20 хвилин раніше, ніж звикли протягом зимового часу.