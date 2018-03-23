Новая Конституция Грузии: парламентская республика и непрямые выборы [ Редактировать ]
Парламент Грузии утвердил в окончательном, третьем чтении новую редакцию Конституции, которая предусматривает переход республики на парламентское правление.
За поправки проголосовали 115 из 150 депутатов парламента Грузии.
Согласно принятым поправкам в Конституцию, существенно возрастает роль парламента в управлении государством, при этом ослабляется институт президента, а с 2024 года президента будут избирать не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.
Парламентская оппозиция не поддержала при голосовании новую редакцию Конституции, она считает, что отказом народу прямым голосованием избирать президента нарушаются гражданские права.
Оппозиция также недовольна и пунктом Конституции насчет того, что выборы в Грузии по пропорциональной системе будут проводиться лишь с 2024 года, а очередные парламентские выборы в 2020 году будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
"Новая редакция Конституции исключает проявление авторитаризма и автократии в Грузии", – заявил после голосования председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
Новая Конституция Грузии вступит в силу сразу же после избрания президента в конце 2018 года.
Тем временем, парламент Китая одобрил возможность пожизненного правления Си Цзиньпина.
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