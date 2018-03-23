В Харькове семиклассник повесился на ручке двери [ Редактировать ]
В Харькове ученик 7-А класса школы №72, 12-летний Василий Шептуха, покончил жизнь самоубийством. Мертвым сына нашел отец, Дмитрий Васильевич, когда вернулся вечером домой. Парень повесился на дверной ручке в своей комнате. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала директор школы Галина Богач.
На столе была предсмертная записка. В ней говорилось, что подросток больше не хочет чувствовать себя неполноценным из-за отсутствия карманных денег, по информации правоохранителей. В школе в такую версию не верят, отец парня обеспечивал.
То, что причина самоубийства в недостатке денег - очень странно. Все, что Василий хотел, у него было. Отец полностью посвятил ему жизнь. Ребенок всегда была ухожен, одет, накормлен. Он посещал все мероприятия и экскурсии, как все ученики. Активно спортом занимался, был капитаном футбольной команды в спортивной школе, отец и здесь его поддерживал. Парень учился у нас полтора года. В коллективе тоже проблем не было - дружил с одноклассниками и учениками старших классов.
Парень проживал вдвоем с отцом. Мать в 2014 году осудили за должностное преступление и лишили родительских прав. После освобождения она проживает отдельно. Со старшим братом по матери Василий не общался.
Смерть ребенка правоохранители расследуют по статье убийство с пометкой "самоубийство". С погребением помогает администрация школы, где учился Василий. Дата похорон еще не назначена, тело на экспертизе.
Напомним, что ранее под Одессой повесился пятиклассник.
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