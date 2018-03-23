Львовским школьникам заплатят по 20 тысяч гривен [ Редактировать ]
Львовские выпускники, которые наберут на внешнем независимом оценивании 400 или 600 баллов получат увеличенные премии - до 20 тысяч гривен.
Соответствующее решение принял Львовский горсовет, увеличил существовавшие ранее премии в несколько раз, сообщают "Новости Львова".
Раньше за хорошие результаты ВНО школьникам платили по 4 тысяч и 6 тысяч гривен, то в этом году премии составят 10 тысяч и 20 тысяч гривен соответственно.
Также в программе предусмотрены выплаты 30 призерам олимпиад - по 10 тысяч гривен, а также 20 одноразовых выплат по 1 тысяче гривен для школьников за успешное окончание англоязычных онлайн-курсов по различным дисциплинам.
Ранее сообщалось, что на ВНО-2018 знания проверят 300 тысяч украинцев.
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