Тысячи людей присоединились к акции протеста женщин в Варшаве и других польских городах, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов.

В Варшаве протестующие вышли с плакатами: "свободный выбор" и "женщина - человеческое существо", а также скандируя лозунги с требованием свободы принятия решений в отношении деторождения, сообщает The Associated Press.

Как известно, Польша имеет один из самых строгих законов об абортах в Европе, что допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери или является результатом изнасилования, инцеста или если плод деформирован.

Попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране - так называемые черные протесты, во время которых женщины были одеты в черное. Тогда митинги заставили правительство отказаться от этого плана.

Новый предложенный закон разрешает аборты лишь в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или когда беременность является следствием изнасилования.

Однако в проекте закона сказано, что запрещаются аборты, если плод безнадежно болен, ослаблен или с синдромом Дауна.

Комиссар по правам человека Совета Европы выразил обеспокоенность относительно планов Польши принять закон под названием "Стоп аборт", отметив, что это будет противоречить обязательствам Варшавы касательно соблюдения международного права в области защиты прав человека.

Отклонить законопроект также требуют комиссар ЕС по правам человека Нилс Мужниекс и эксперты ООН.

Фото: АР

22 марта массовые протесты прокатились по Франции: в ход пошли водометы и газ.