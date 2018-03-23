Украина криминальная: как полиция будет справляться с оружием на улицах? [ Редактировать ]
Пять миллионов серых стволов и гранат! Столько оружия находится на руках у украинцев. То есть, по грубым подсчетам, пистолет или взрывчатка - есть у каждого восьмого? И результат такого глобального вооружения хорошо виден в ежедневных криминальных сводках!
Выяснять отношения с гранатой в руке становится привычным делом! А значит никто и нигде не может себя чувствовать в безопасности. И если себя депутаты на этой неделе - разоружили, и тем самым обезопасили, то как обстоят дела с простыми украинскими гражданами? Готовы ли наши службы к новым, взрывоопасным - вызовам? Любовь Кукла выясняла.
Взрывные реалии нашего времени. Любое тобой сделанное замечание может обернуться трагедией
Почти ежедневно - взрывы и перестрелки. Выяснять отношения с гранатой или пистолетом - становится обыденным делом!
Cтоличный супермаркет. Пьяный мужчина открыл стрельбу из пневмата, потому что кассир… не нашла сдачу!
Спальный район Киева. В полицейских бросили боевую гранату... в ответ на просьбу предъявить документы!
"Такого рівня злочинності країна не бачила навіть в 90-ті. Як можна звітувати про покращення рівня громадської безпеки, про пониження злочинності? Та це ніяк", - говорит Георгий Учайкин, председатель общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия".
А все потому что Украина сейчас наводнена нелегальным оружием!
"Однозначно - найбільший нелегальний ринок от такої чорної необлікованої зброї. Це саме Україна. І сьогодні за оцінками міжнародних дуже відомих визнаних компаній такої зброї в нас до 5 мільйонів одиниць", - говорит Георгий Учайкин, председатель общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия".
Сейчас купить серый ствол не проблема. Продают на закрытых форумах в интернете. Но кроме нелегальных пистолетов - в стране тысячи людей владеют наградным оружием.
Среди них и законотворцы - народные депутаты! Раньше наши неприкосновенные даже на работу могли приходить с оружием.
"На мені немає, в мене зараз немає зброї, ви бачите це", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный
"Да, в мене є зброя, але я не ходжу ніколи до парламенту зі зброєю. Більше того, я в людних місцях не ходжу зі зброєю, зброя для самозахисту, а не для нападу. От коли додому хтось до мене лізтиме, в лоб вистрілю, ні секунди не думаючи, захищаючи своїх дітей, свою дружину, своїх собак і свій дім", - говорит Олег Ляшко, лидер Радикальной партии.
Но теперь и им закон писан! Депутаты решили разоружиться, после истории с гранатами Савченко. И отныне в госучреждение, к примеру, в это здание под куполом - только через рамки и сканер!
"Військовослужбовці державної охорони України мають повне право не допускати. Будь-кого, хто має при собі предмети, які заборонені відповідно цим законом", - говорит Дарья Басиста, пресс-секретарь Управления государственной охраны Украины.
А если хочешь войти поработать - ствол придется оставить в специальном сейфе. Вот только новшества эти понравились не всем! Известный боец парламентского фронта - Владимир Парасюк даже потасовку с бойцами госохраны устроил. Отказался проходить через рамки и рентген.
"Це не зброя - я не знаю. - Все, давайте. - Чого ви мене руками чіпаєте? - Ви можете показати, це зброя чи не зброя? - Иожу я пройти на своє робоче місце? - Відкрийте. - Я не хочу, я не хочу, я вам пояснюю. Ви мене заставляєте це зробити? Я змушений це робити?".
Теперь - обязан. Хотя главное оружие Парасюка кулаки и ноги, сам он почему-то за новый закон не голосовал.
Но если себя депутаты защитили неплохо - есть и рамки, и рентген, и бойцы Госохраны. То как обстоят дела с другими учреждениями?
К примеру, обычные суды. Ведь вооруженные конфликты в них - тоже явление частое!
Самый трагический пример - Никополь. Прошлой осенью во время слушания дела об убийстве мужчина взорвал две гранаты. В результате двое погибших, десять раненых!
А все потому, что с охраной судов у нас беда. Раньше этим занималось спецподразделения "Грифон". Его ликвидировали, а новое не создали. Во многих судах металлоискателей нет, или они не работают, как до сих пор в Никополе.
Вот один из судов Киева. Хотя больше здание напоминает проходной двор. Меры безопасности - рамки и турникет. На входе просто показываю удостоверение журналиста. Все - никакого досмотра вещей.
А это столичная подземка. Метро - потенциально опасный объект: закрытое пространство, много людей. Именно его часто выбирают преступники для атак во всем мире.
"В метрополитене часто выявляются особо опасный взрывчатые вещества, тротил, пластид, взрыватели к ним, которые сами по себе тоже взрыватели, гранаты", - говорит Виталий Быков, начальник Управления полиции в метрополитене ГУ Национальной полиции в Киеве.
Только в киевской подземке за этот год задержали тридцать человек с оружием! Буквально вчера полиция на станции "Житомирская" поймала мужчину с тротилом. Он ехал в центр. Зачем - неизвестно...
Миллионы серых стволов и гранат в стране. Что делать с таким нелегальным арсеналом - пока не понимает никто. Равно и то, как противостоять потенциальной опасности.
"Я могу сказать, что противостоять человеку, который находится в неадекватном состоянии. В этот момент он достает какой-то вид оружия, пусть холодного, пусть огнестрельного. Это только удел профессионалов", - говорит Сергей Шабовта, эксперт по вопросам безопасности.
"В поліції створений спеціальний підрозділ корд, він створювався для того, щоб задіювався в спеціальних операціях, по знешкодженню озброєнних злочинців, по знешкодженню озброєнних груп", - говорит Николай Жукович, пресс-секретарь Нацполиции Киевской области.
У Корда - действительно - подготовка серьезная. Но вот обычные патрульные - к таким вызовам времени готовы далеко не всегда. И часто сами становятся жертвами вооруженных нападений.
"Профессиональная подготовка патрульной полиции - она ощутимо отстает от реалий сегодняшнего времени. Это связано с тем, что кадры жутко неукомлектованы", - говорит Сергей Шабовта, эксперт по вопросам безопасности.
Это центр, где учат самообороне. Все по израильскому образцу. Здесь, к слову, подготовку проходят и бойцы Корда, и патрульные. И личные телохранители. Инструктор Виталий Алексеев говорит: занимается очень много людей. Всех учат, что делать при вооруженном нападении.
"Лучшая защита - это скорость. При отсутствии оружия убегайте желательно не по прямой линии, так, чтоб, когда человек отдаляется по прямой линии, он становится легкой мишенью. Но снова же, шансы очень малые", - говорит Виталий Алексеев, инструктор по огневой и тактической подготовке.
Здесь моделируют разные ситуации. Атаку на улице, в магазине, в квартире. В центре даже... стены двигаются!
"Есть возможность покататься, вперед-назад, отработать какие-то... в движении? - какие-то задачи в движении
Смоделируем ситуацию, допустим на нас напали, с огнестрелом, когда мы за рулем и в пробке. Как реагировать, если у нас тоже есть оружие? Машина, которая не может уехать, становится опасным объектом, поэтому ее нужно срочно покинуть и использовать, как укрытие".
А вот если оружия нет - нужно максимально быстро покинуть автомобиль. Это знания, которые точно не помешают в новых украинских реалиях. Ведь сообщениями о взрывах и стрельбе пестрят информационные ленты. Но все же очень важно, чтобы государство решило проблему с оружием и безопасностью всех своих граждан. А не только неприкосновенных.
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