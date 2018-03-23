Е-декларации: какое наказание грозит активистам за несвоевременную подачу? [ Редактировать ]
В эфире "Подробности недели" рассказал замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко рассказал, какое наказание грозит активистам за несвоевременную подачу электронных деклараций.
- Что с декларациями антикоррупционных активистов? Должны заполнять, Как все остальные субъекты декларирования? И если не заполнят - уголовная ответственность? Или все-таки депутаты могут в ближайшее время отстрочить или вообще отменить эту норму?
- К сожалению, парламент не смог принять законопроект, который бы позволил отстрочить рассмотр этого вопроса до 1 июля и уже изменить законодательство. 1 апреля – день, до которого все активисты должны подать декларации. За неподачу уголовной ответственности нет. А вот за подачу недостоверных данных есть уголовная ответственность.
- Западные политики и дипломаты не раз просили Украину отменить эти нормы. Если отмены не произойдет, какой может быть реакция Запада?
- Есть еще решение Венецианской комиссии. Реакция Запада - не самое главное, что нас должно волновать. Нас должна волновать борьба с коррупцией внутри страны. Я не думаю, что общественные активисты - те, кого в первую очередь надо проверить. У нас масса людей, которые никогда нигде не работают и декларируют миллионы долларов, коллекции картин и прочее. Однако, к сожалению, ВР не приняла этот закон, до 1 апреля заседаний больше не будет. Уже необходимо активистам готовить декларации.
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