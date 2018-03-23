"Не дождетесь": Назар Холодницкий прокомментировал скандал с прослушкой [ Редактировать ]
Странный конфликт возник в отношениях Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. Такое впечатление, что и между ними может разразиться следственно-аппаратная война!
Все началось с новостей о том, что Назар Холодницкий - главный антикоррупционный прокурор - может уйти в отставку.
Якобы по состоянию здоровья. Мол, заявление Холодницким уже написано, а само решение может появиться в этот понедельник. Журналисты сразу начали выяснять, что же такое случилось со здоровьем антикоррупционного прокурора. И выяснили.
Что дело не в этом, а в материалах прослушки, которую установили в кабинете Холодницкого. Причем по запросу не кого-нибудь, а самого Антикоррупционного бюро! Записывали разговоры несколько недель. Устройство было на внешней стенке аквариума в кабинете у Холодницкого. И якобы по итогам услышанного ему могут вручить подозрения аж по двум эпизодам.
Сам Холодницкий все это время, пока развивался скандал, находился в Брюсселе. Кстати, вместе с директором НАБУ Артемом Сытником. Оттуда уже и прокомментировал ситуацию. Причем так, что все вопросы остались в силе. Ведь когда чиновник говорит "Не дождетесь" - это верное свидетельство, что проблема таки может существовать.
"Була медійна така збалансована акція. Спочатку я слідкував, що я іду у відставку. Потім я іду у відпустку, потім я до Великодня у відпустці. І знаєте, без мене мене женили. Ще раз наголошую, я є зараз тут у Брюселі з діловим візитом. САП і НАБУ працюють далі разом. В понеділок у мене заслуховування і наради будуть по актуальним нашим провадженням. І я чекаю інформації, що це була за апаратура, чия вона була, хто був ініціатор. І я розумію, що неугодний прокурор напевно може бути неугодний всім. Якщо хтось мене хоче змусити таким чином, змусити до вчинення якихось дій відставок чи іншого - не дочекаються", - заявил Назар Холодницкий.
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