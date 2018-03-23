Что если скорую пациенты просто не дождутся?

Мы привыкли, что телефонный номер 103 - это некая данность. Он всегда работает. И там всегда должны помочь. Каким бы ни был человек, богатым или бедным - он всегда должен рассчитывать, что скорая помощь к нему приедет.

Но за последние несколько лет экстренная медицина в Украине столкнулась с такими проблемами, которые ставят под угрозу существование самой системы скорой помощи. Врачей и медработников буквально превращают в нищих! Вынуждают искать любую другую работу, чтобы можно было позволить себе элементарное - еду, одежду, жилье.

Почему так получается - будем обсуждать сегодня очень подробно. Ну, а начнем с материала Евгении Коваленко. Просто посмотрите - в каких условиях работают люди, от которых может зависеть жизнь каждого из нас.

Здесь стоит запах сырости и гнили. Эти миски и бочки - наполняются водой всего за несколько часов. Все сыпется и валится.

И это не заброшенное здание. А рабочее место врачей - станция экстренной медпомощи в Белой Церкви.

"Оце в такій кімнаті ще місяць тому жили водії. Скільки не робили ремонтів косметичних буквально тиждень-два-місяць і знову все рушиться".

Водителей переселили в другую комнату. Но и в ней не лучше! Стены и потолок тоже покрыты плесенью. Разве что капает не так сильно.

"Невже хоч один чиновник дозволить собі жити в такому приміщенні? А простий пересічний робітник - будь ласка. Вибачте - ну це ж не бидло. Це тоже люди".

Но других помещений нет, а на ремонт не хватает денег.

Под стать старому зданию автомобили.

Этой машине скорой помощи уже более 20 лет. Вся в трещинах и ржавчине. Но до сих пор ездит на вызовы. Ведь машин катастрофически не хватает.

Фельдшер Евгений утверждает: эта машина вообще не предназначена для медпомощи.

"Ми вже якось постаралися нафарширувати її кислородними інгаляторами, щоб можна було зробити перевезення хворого. Даже щоб поставити систему, ви бачите, капельницю - і то самі приробили. Пластіночка така єсть. Нема ні розеток для підключення медичної апаратури", - говорит Евгений Беденко, главный фельдшер станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

Нет также перегородки между водителем и салоном. А значит, нельзя перевозить инфекционного больного. Если же случай тяжелый, то пациент в такой скорой вряд ли доедет до больницы.

"Єслі болєє важкі переломи хребта. Необхідно, щоб був вакуумний матрас", - говорить Евгений Беденко, главный фельдшер станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

А здесь есть только устаревшие щиты. В целом только на этой станции не хватает около 30 машин! Правда, недавно пригнали два новеньких автомобиля, но...

"Але ми не можемо запустити їх в дію. Тому що інші державні структури вимагають за це великі кошти. Сплати податків за ці автомобілі", - говорит Виктор Евтушенко, глава независимого медицинского профсоюза станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

Вот и получается - финансово-транспортная кома! Денег нет ни на запуск новых скорых, ни на ремонт старых!

"Від нас вимагають скажімо, доїхати в сільську місцевість за 20 хвилин чи по місту за 10 хвилин, практично на 80% не встигаємо. Половина автомобілів вони давним давно вже вичерпали свій ресурс", - говорит Виктор Евтушенко, глава независимого медицинского профсоюза станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

Обычно водители покупают запчасти за свои деньги!

"В мене зараз машина. Полетіла полуось. Кажу главбухші - я куплю. Вона мені - "ні в коєм случає, не купляйте, бо грошей не вернуть", - говорит Григорий Литвин, водитель станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

Зарплата водителя скорой, такая же, как у фельдшера - чуть больше трех тысяч. Чтобы как-то выжить - все трудятся на нескольких работах.

"Я працюю на екстреній меддопомозі на ставку. І на 0,5 ставки на невідкладній меддопомозі.Кожен з нас працівників хтось десь ще працює, хто на таксі працює, хто на якійсь промисловості. Раніше на меблях працював", - говорит Николай Мандрык, фельдшер станции экстренной медпомощи в Белой Церкви.

Даже форму иногда приходится покупать за свои деньги. Выдают только зимние куртки и штаны.

Нехватку кадров, скорых и лекарств чувствуют на себе и пациенты. Елена Павловна - гипертоник. Начинает свой день - с таблеток и тонометра.

Давление высокое, и в любой момент - может подскочить!

"Когда у меня было 220 давление. Скорая приезжала и говорила. Вы знаете - у нас медикаментов нет, у нас уколов нет, у нас шприцов нет", - говорит Елена Адаменко, пенсионерка.

Поэтому медикаменты у Елены Павловны теперь всегда под рукой. Врачей вызывает только тогда, когда совсем плохо. Но если раньше скорая пусть и без лекарств, но приезжала, сейчас предлагают... консультацию по телефону.

"Скорая говорит - мы по гипертонии не выезжаем. Мы вас сейчас соединим с врачом и врач вас проконсультирует. У тебя руки холодные, ноги холодные, язык уже не шевелится. Ты уже вся синяя. А врач тебе говорит - выпейте сердечные капельки. Примите препарат от давления", - говорит Елена Адаменко, пенсионерка.

Ведь теперь высокая температура или давление не повод вызывать скорую. С такими недугами нужно обращаться к семейному врачу, объясняют в Минздраве. То есть или идти в больницу самому, или ждать неотложку. Теперь врачи скорой будут выезжают только к тем, кто при смерти. Они не должны лечить. Водитель и парамедик будут только доставлять пациента - в больницу.

Но что если скорую - пациенты просто не дождутся?

"У них постійно немає бензина, або щось з колесами проблема", - говорит Ирина, жительница поселка Делятин.

И такая ситуация в маленьких поселках повсеместно. Вот Надворнянское отделение центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Два "Пежо"-боксера, одна газель и три старенькие УАЗика - скромный автопарк на более чем 100 тысяч человек!

"Машини у нас працюють круглодобово".

Это один из пунктов Надворнянского отделения экстренной медпомощи - Делятинский. Обслуживает один поселок и три горных села. На все про все вот этот ржавый "Уазик". По здешним дорогам он колесит уже больше десяти лет. В любою погоду на летней резине.

"Такими дорогами ми їздимо а сюди і пішки йдемо бо машина не може виїхати".

Мария вызывала скорую год назад. Свое "путешествие" в роддом женщина - не забудет.

"Трісло бо машина стара, це горб яма, трісе неможливо. Потрясло і швидше було. - Швидше вродили? - Так", - говорит Мария, жительница села Делятин.

Дмитрий работает фельдшером уже 24 года. Говорит: часто не успевает на все вызовы. Ведь миссия - невыполнима!

"Буває що їдемо на один виклик, а там вже поступає другий виклик, третій виклик, один за одним по цих дорогах до години треба їхати, а як госпіталізовуємо хворого то це може йти дві години і більше, а підміни у нас нема машини", - говорит Дмитрий Магас, фельдшер.

Одна машина вместо нескольких. И один фельдшер вместо двух. Дмитрий работает сам. Ведь напарника ему не дают. Кадров катастрофически не хватает. А значит, с такими успехами уже совсем скоро будет некому звонить и приезжать на вызов.