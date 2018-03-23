Владимир Гройсман пообещал защитить бизнес от "маски-шоу" [ Редактировать ]
О доверии говорили сегодня и во время часа правительства в Верховной Раде. Депутаты снова задавали вопросы и Владимиру Гройсману, и министрам о чрезмерных силовых действиях правоохранительных органов и давлении на бизнес.
Хотя даже специальный закон приняли - так называемый "макси-шоу-стоп" - все равно ситуация коренным образом не изменилась. И особенно неприятны такие "наезды" силовиков для айтишников.
"Скасування функцій служби безпеки України, Національної поліції, прокуратури - це те, що стосується роботи з бізнесом. Це анарханізм радянської системи, який є неприпустим. Тому ми готові підтримати законопроект вами внесений і навіть пропонували би його розширити для того, щоб цю проблему вирішити і зняти з порядку денного цей тиск, який відбувається від правоохоронної системи на бізнес систематично і я з цим теж стикаюсь, коли зустрічаюся з бізнесом на територіях. І я думаю оце те, що ми прийняли закон "маски шоу стоп" 312 голосів говорить про те, що в цьому залі українського парламенту всі народні депутати дуже чітко відчувають ось цю напруженість, яка відбувається", - заявил Владимир Гройсман.
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